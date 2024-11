Mexicana quedó encantada al probar cola de mono por primera vez

Una influencer mexicana radicada en Chile quedó enamorada tras probar el cola de mono por primera vez.

Se trata de Fernanda Van der Elst, quien a través de TikTok probó la clásica preparación navideña tras comprársela a una de sus vecinas.

"Hoy voy a probar una bebida clásica chilena que tiene un nombre medio curioso y se da en estas épocas cuando es más común probarla", comenzó la joven.

La creadora de contenido aseguró haber visto la preparación en los supermercados, pero que a su parecer las cosas artesanales saben mejor.

"Me da mucha emoción probarlo. Parece como un cafecito con leche", dijo antes de destapar la botella. "Huele muy rico, como a canela con leche y un toque de anís", complementó.

Fue entonces que la joven se sirvió en un vaso y probó un sorbo de la clásica preparación navideña. "Qué rico. Es que yo me podría acabar esta botella en un día. La voy a esconder, porque cuando me gusta algo soy peligrosa", advirtió.

"Me encantó, me imagino esto con el pan de pascua. Hace poquito yo tenía un pan de pascua y me lo comí todo, no me esperé a la cola de mono. Me encantó, le doy un 10 de 10", concluyó emocionada.