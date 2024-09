“Mujeres Inspiradoras”: Barbie lanza muñeca en honor a Isabel Allende

La compañía de juguetes Mattel anunció el lanzamiento de una Barbie inspirada en la escritora chilena Isabel Allende.

La muñeca será parte de la colección "Mujeres inspiradoras" y estará disponible para preventa en la página oficial de Mattel a partir del 13 de septiembre por alrededor de 33 mil pesos chilenos, en el marco de la celebración del Mes de la Herencia Hispana.

Créditos: Mattel

La nueva Barbie muestra a la escritora con su bestseller 'La casa de los espíritus', un elegante vestido rojo y acompañada de su querida mascota "Perla".

"He estado contando historias desde que era niña. Las historias tienen un poder increíble, desafían nuestra mente y tocan nuestros corazones, nos conectan con otras personas y nos enseñan que no estamos solos en el viaje de la vida. Celebro la iniciativa de la marca Barbie de inspirar a la próxima generación con las historias de personas no reconocidas", expresó la artista chilena en un comunicado.