A los 30 años murió Kseniya Alexandrova, famosa miss Rusia 2017

El mundo de la belleza está de luto tras la muerte de Kseniya Alexandrova, modelo, presentadora y psicoterapeuta que representó a Rusia en el certamen Miss Universo 2017.

La noticia fue confirmada por su agencia, Modus Vivendis, y por la organización Miss Universo, que destacaron su elegancia, talento y calidez humana.

Nacida en Moscú en 1994, Alexandrova inició su carrera como modelo a los 19 años y pronto se convirtió en una figura reconocida en pasarelas y certámenes. Fue primera finalista en Miss Rusia 2017 y, ese mismo año, llevó la banda de su país al escenario internacional.

Con estudios en finanzas, cine y televisión, y un título en psicología, compaginó su trabajo en la moda con labores como terapeuta y presentadora. En marzo de este año contrajo matrimonio, después de haberse comprometido en octubre de 2024.

La organización Miss Universo la recordó como "un símbolo de belleza, bondad y fuerza interior" y expresó sus condolencias a familiares, amigos y admiradores. Su última publicación en Instagram, fechada el 4 de julio, mostraba una imagen en blanco y negro acompañada de reflexiones personales sobre su profesión como psicóloga.

Fue el pasado 12 de agosto cuando, tras permanecer varias semanas en cuidados intensivos, Alexandrova falleció en Moscú a consecuencia de las graves lesiones sufridas en un accidente automovilístico en julio, cuando el vehículo en el que viajaba impactó contra un alce en una carretera de la región de Tver.