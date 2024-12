Al menos 38 muertos en accidente de avión en Kazajistán

Al menos 38 personas fallecieron tras un accidente del avión de las líneas aéreas de Azerbaiyán (AZAL) que se estrelló hoy en el oeste de Kazajistán, informó el viceprimer ministro kazajo, Kanat Bozumbáev, que encabeza la comisión estatal para investigar los motivos del siniestro.

"La situación no es nada buena, hay 38 fallecidos", afirmó en un encuentro con representantes azerbaiyanos en la ciudad de Aktau, a orillas del mar Caspio, según el portal Tengrinews.

El avión siniestrado, un Embraer 190 de AZAL con 69 o 72 personas a bordo (dependiendo de las fuentes), incluidos sus cinco tripulantes, se estrelló esta mañana junto al aeropuerto de Aktau cuando cubría la ruta entre Bakú y la ciudad rusa de Grozni.

Las autoridades de Azerbaiyán y Kazajistán informaron de que 32 personas sobrevivieron al accidente, pero en principio tuvieron dificultades para dar la cifra exacta de los fallecidos.

Bozumbáev señaló que los restos de los fallecidos "están en malas condiciones, en lo fundamental calcinados. Fueron trasladados a la morgue donde serán identificados".

El viceprimer ministro kazajo señaló que del total de los supervivientes, "29, incluyendo a dos menores de edad, están ingresados, once muy graves pero estables, el resto en un estado de gravedad media".

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente, siendo las principales versiones el choque de la aeronave con una bandada de pájaros y la explosión de un balón de oxígeno.

Sin embargo, en las redes sociales azerbaiyanas y rusas se ha difundido un video que muestra daños en el fuselaje del avión semejantes a los causados por un proyectil antiaéreo.

The damage to the #Embraer190 Azerbaijani aircraft that crashed near #Aktau, #Kazakhstan, today, which killed 33 people, suggests that the aircraft was shot down...

This is exactly what the damage from the work of the air defense system looks like.#AzerbaijanAirlines #Grozny pic.twitter.com/RYJZoGwE3D