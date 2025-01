Helicóptero siniestrado en Washington realizaba un entrenamiento

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, informó este jueves que el helicóptero que fue chocado por un avión comercial con 64 personas, en Washington, realizaba un vuelo de entrenamiento, cuya tripulación a bordo era "bastante experimentada".

En un video publicado en la cuenta de X del Departamento de Defensa, Hegseth explicó que el helicóptero militar Black Hawk, con tres personas a bordo, estaba realizando un "vuelo anual de entrenamiento de competencia" cuando chocó anoche con la aeronave comercial, con 64 personas en su interior.

"Era una tripulación bastante experimentada que estaba cumpliendo con una evaluación nocturna anual obligatoria", señaló el secretario, quien indicó que llevaban consigo gafas de visión nocturna, aunque no se sabe si las estaban utilizando en el momento del accidente.

Update on Guantanamo Bay Operations and @SecDef Hegseth Addresses Tragic Mishap Involving US Army Helicopter pic.twitter.com/80J5djB4oP