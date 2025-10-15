Pakistán y Afganistán acuerdan un alto al fuego temporal de 48 horas

El gobierno de Pakistán y el régimen talibán de Afganistán acordaron este miércoles un alto el fuego temporal de 48 horas, con efecto desde las 13:00 GMT de este jueves (9:00 en Chile), tras varios días de combates en la frontera entre ambos países, que han dejado decenas de muertos.

"Se ha acordado un alto el fuego temporal entre el gobierno paquistaní y el régimen talibán afgano, con el consentimiento mutuo de ambas partes, durante las próximas 48 horas a partir de las 18:00 horas de hoy, a petición de los talibanes", anunció la Cancillería paquistaní en un comunicado.

"Por solicitud y a insistencia de la parte paquistaní, un alto el fuego entrará en vigencia entre ambos países después de las 17:30 horas de esta tarde. El Emirato Islámico (como se autodenominan los talibanes) ordena a todas sus fuerzas respetar la tregua, salvo en caso de agresión", señaló el vocero de los talibanes, Zabihullah Mujahid.

Según Islamabad, durante este periodo "se harán esfuerzos sinceros por encontrar una solución positiva a este asunto complejo, pero resoluble, a través de un diálogo constructivo".

Las fronteras entre ambos países permanecen cerradas desde el fin de semana, cuando el gobierno paquistaní ordenó suspender el tránsito de mercancías y personas en los principales pasos, incluidos Torkham y Chaman, a raíz de los enfrentamientos en la zona.

Los combates a lo largo de la Línea Durand, la frontera de 2.600 kilómetros que separa a Pakistán y Afganistán, han dejado decenas de muertos desde el sábado, en la peor crisis bilateral desde la llegada de los talibanes al poder en 2021.

Los últimos ataques

El alto el fuego se produce pocas horas después de que los talibanes acusaran a las fuerzas paquistaníes de lanzar una incursión en el sur de Afganistán a primera hora de la mañana, utilizando armamento ligero y pesado.

Según los portavoces del gobierno afgano, el ataque tuvo como objetivo Spin Boldak, un distrito fronterizo estratégico de la provincia de Kandahar, y causó la muerte de más de 12 civiles y más de un centenar de heridos.

Horas después, fuentes de seguridad paquistaníes informaron de un bombardeo a presuntas instalaciones de los talibanes afganos y de grupos insurgentes en Kabul y Kandahar, en respuesta a los recientes enfrentamientos fronterizos.

Mujahid atribuyó una de ellas al estallido de un camión cisterna antes del anuncio del cese de fuego.