Tópicos: Mundo | Africa | Kenia

Turista causa indignación tras darle cerveza a un elefante en Kenia

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Se trata de Bupa, un elefante rescatado en Zimbabue en 1989.

 Captura
Un turista español causó indignación en redes sociales tras ser captado mientras le daba de beber cerveza a un elefante en Kenia.

El hecho ocurrió en Ol Jogi, una reserva privada de Laikipia que protege a unos 500 elefantes y se especializa en rescatar animales huérfanos.

"Solo un Tusker con un amigo con colmillos", escribió el turista, conocido como Skydive_Kenya en Instagram, y quien ya había sido reprendido en otra reserva por alimentar a un rinoceronte, incumpliendo las normas de distancia con los animales.

El elefante involucrado es Bupa, un macho rescatado en Zimbabue en 1989, reconocido por su tamaño y un colmillo dañado, según informó la BBC.

"Esto nunca debió ocurrir. No permitimos que la gente se acerque a los elefantes", dijo a la BBC Frank, trabajador del santuario, quien agregó que, aunque la situación ocurrió en 2024, el caso será entregado a las autoridades.

Paralelamente, desde el Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS) aseguraron estar investigando la situación.

