Turista causa indignación tras darle cerveza a un elefante en Kenia
Se trata de Bupa, un elefante rescatado en Zimbabue en 1989.
Un turista español causó indignación en redes sociales tras ser captado mientras le daba de beber cerveza a un elefante en Kenia.
El hecho ocurrió en Ol Jogi, una reserva privada de Laikipia que protege a unos 500 elefantes y se especializa en rescatar animales huérfanos.
"Solo un Tusker con un amigo con colmillos", escribió el turista, conocido como Skydive_Kenya en Instagram, y quien ya había sido reprendido en otra reserva por alimentar a un rinoceronte, incumpliendo las normas de distancia con los animales.
El elefante involucrado es Bupa, un macho rescatado en Zimbabue en 1989, reconocido por su tamaño y un colmillo dañado, según informó la BBC.
"Esto nunca debió ocurrir. No permitimos que la gente se acerque a los elefantes", dijo a la BBC Frank, trabajador del santuario, quien agregó que, aunque la situación ocurrió en 2024, el caso será entregado a las autoridades.
Paralelamente, desde el Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS) aseguraron estar investigando la situación.
