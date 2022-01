Atentado en la capital de Somalia dejó al menos once personas fallecidas

Al menos once personas murieron y otras quince resultaron heridas este miércoles en un ataque suicida perpetrado con un auto bomba por el grupo yihadista Al Shabab, en Mogadiscio, capital de Somalia.

El ataque ocurrió en el distrito de Waberi, en la llamada Carretera del 21 de Octubre, cerca del Aeropuerto Internacional Aden Adde, y la detonación provocó una "enorme explosión causada por un suicida y (estaba) dirigida contra un convoy que pasaba por un puesto de control en el perímetro oriental del aeropuerto", manifestó el policía Farhan Ahmed Nur.

De esta forma, agregó que el atentado provocó cuantiosos daños materiales en vehículos y edificios cercanos al lugar de los hechos.

La Misión de Asistencia de la ONU en Somalia (Unsom) descartó la presencia de "personal o contratistas de la ONU en el convoy atacado".

2/2) Contrary to some initial reports, there were no @UN personnel or contractors in the convoy targeted in the suicide attack earlier today in #Mogadishu. pic.twitter.com/CbmKif9qmQ