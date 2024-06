Hambruna en Sudán: tres de cada cuatro niños no pueden comer

La cifra de niños sudaneses que se enfrentan a una grave escasez de alimentos casi se ha duplicado en seis meses, con cerca del 75% de los niños pasando hambre a diario a medida que la guerra eleva los niveles de hambre a un récord, informó este jueves la ONG Save the Children.

De acuerdo a las nuevas cifras de la Asociación para la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC, en inglés) -la principal autoridad internacional en la gravedad de las crisis de hambre-, Save the Children descubrió que 16,4 millones de niños, o tres de cada cuatro niños, se enfrentan ahora a niveles de hambruna de "crisis", "emergencia" o "catástrofe", frente a los 8,3 millones del pasado diciembre.

De acuerdo al IPC, hay riesgo de hambruna en 14 localidades de todo el país, con 755.000 personas que se enfrentan a niveles catastróficos, entre ellas 355.605 serían niños, según los cálculos de Save the Children.

In just 6 months, child hunger levels in #Sudan have almost doubled*⚠️



Right now, 355,000 children* are facing catastrophic levels of #hunger.



The violence must end & proper support must be provided before it is too late.



*Save the Children projections based on new IPC data. pic.twitter.com/Pwn1imaSyi