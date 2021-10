Entre aplausos, Merkel se despidió de la UE tras 107 cumbres

La canciller alemana, Angela Merkel, se despidió este viernes de Bruselas, al término de la que seguramente haya sido su última cumbre europea, la número 107 en sus 16 años como líder de Alemania y de la Unión Europea.

"Este ha sido quizás mi último Consejo Europeo. Para mí siempre fue un placer", dijo Merkel desde la sala de prensa donde desde 2005 se ha encargado de explicar el resultado de largas reuniones en las que ella ha sido una pieza fundamental para que los líderes europeos llegaran a un acuerdo.

Así se lo reconoció hoy el primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel, que ha compartido con la canciller los últimos ocho años: "A menudo, cuando no era posible seguir adelante, entonces Merkel venía con una propuesta (...), lograba encontrar algo que nos unía para seguir yendo hacia adelante".

La dirigente alemana evitó hacer un balance de su mandato, pero sí concedió que a lo largo de estos años, ha "intentado resolver los problemas".

Dificultades que se han sucedido una tras otra a lo largo de más de una década, desde la crisis financiera de 2008, pasando por la crisis migratoria de 2015, el Brexit o la pandemia de coronavirus.

You have participated in 107 of the 214 meetings of the European Council since its start.



Thanks for your experience, your wisdom and your ability to focus on the essential.



Dankeschön dear Angela. pic.twitter.com/qpmnJBSRwa