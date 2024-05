Estudiante no alcanzó a cambiarse y rindió examen vestido de payaso

Un hombre en Guatemala compartió a través de TikTok, el curioso momento en el que tuvo que asistir a dar un examen de derecho penal vestido de payaso, porque no alcanzó a cambiarse.

Conocido en la red social como "El Payaso Poquito", subió una imagen de él con su traje colorido y el texto: "Ese día sorprendí a mis compañeros de la universidad, porque no me dio tiempo de quitarme el traje y me fui así al examen de derecho penal".

El payaso explicó que estudia Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de San Carlos de Guatemala y ese día tuvo un show por el Día de la Madre, por lo que "el examen era a las 17:30 y yo llegue a las 18:00 de la tarde. Me paré en la puerta y todos los compañeros y el licenciado voltearon a ver".

Asimismo, señaló que lo dejaron ingresar a la sala y terminó aprobando el examen. "Gané el examen. Se gana con cuarenta y yo gané con veinte... La neta, la mitad, el resto es vanidad", remató entre risas.

Además, fue felicitado por su licenciado "porque pocas personas hacen lo que usted hace", dijo el Payaso Poquito.