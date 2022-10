Un padre argentino se hizo viral tras ser captado transportando a su hijo en la caja de delivery con la que reparte sus pedidos en moto. El hombre, llamado Horacio, fue contactado para dar su versión de los hechos. “Venía de repartir y me iba para la casa de mis papás (...) Yo trabajo, mi señora trabaja, si tengo que pagar una niñera tengo que trabajar para la niñera y el nene no come nada", contó. "No va a volver a pasar. Al nene no lo voy a llevar más ahí", dijo el padre, que aceptó la sanción por la infracción cometida.

