Excarcelan a Julio de Vido, detenido por corrupción en Argentina

Un tribunal argentino determinó este miércoles la liberación del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, encarcelado preventivamente por presunta corrupción desde finales de 2017 y que en los últimos tres meses estaba en prisión domiciliaria.

El Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) dispuso su excarcelación en el marco de una causa en la que De Vido -ministro de los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015)- está acusado de presunto fraude multimillonario en un proyecto minero en la localidad sureña de Río Turbio.

"No se advierte la existencia de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, conforme la etapa procesal que se encuentra transitando este proceso penal", establece el fallo judicial facilitado a Efe.

El TOF 1 también fundamentó su decisión de permitir a De Vido aguardar en libertad el juicio en su contra en sus problemas de salud y su edad, 70 años, razones por las que ya en diciembre pasado fue beneficiado con el arresto domiciliario, "que viene cumpliendo de modo regular sin inconveniente alguno".

Con esta decisión, de los más importantes rostros del kirchnerismo acusados de corrupción solo queda en prisión el ex vicepresidente Amado Boudou (2011-2015), condenado a 5 años y 10 meses de cárcel por cohecho pasivo y otros delitos y el ex secretario de Obras Públicas José López, quien en 2016 fue hallado 'in fraganti' escondiendo millones de dólares en un convento.