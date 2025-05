Gobierno de Milei se enfrenta a Ricardo Darín por el precio de las empanadas

El Gobierno de Javier Milei se enfrentó públicamente a Ricardo Darín tras una declaración del reconocido actor acerca del alto costo de la vida en Argentina y por poner como ejemplo el elevado precio de las empanadas.

Darín está "desconectado de la realidad", dijo el ministro argentino de Economía, Luis Caputo, al tiempo que el presidente Milei compartía mensajes por las redes sociales contra Darín, entre ellos una imagen del protagonista de 'El Eternauta' junto a una empanada de oro.

El actor, que no suele referirse a asuntos políticos, se ha convertido así en blanco de críticas por parte de funcionarios del Gobierno y de cuentas alineadas con el oficialismo en las redes sociales.

Todo comenzó cuando Darín se refirió una de las últimas medidas del Gobierno, encaminada a que los argentinos "saquen los dólares del colchón" (ahorrados y guardados en sus casas), y comentó las dificultades para ahorrar cuando "una docena de empanadas vale 48 mil pesos" (unos 41 dólares).

"Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando? No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos. ¡48 mil pesos!", afirmó el domingo Darín en el programa de la famosa presentadora Mirtha Legrand, al que acudió junto a parte del elenco de El Eternauta, un éxito mundial de Netflix.

A continuación, el ministro Caputo declaró en el canal LN+: "Terrible lo de Darín. Una sorpresa. Es un tipo que aprecio. Y perdón por la sinceridad, pero me dio vergüencita ajena. Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes".

Caputo añadió con ironía: "Quedate tranquilo, Ricardo, que la gente come empanadas ricas por 16.000. Me alegro de que él pueda comer las más caras. Pero decir que las empanadas valen eso, no".

Ante la polémica, Darín matizó sus declaraciones y explicó que su mención a las empanadas sirvió para ejemplificar "los precios elevadísimos" que hay en Argentina.

"No es una metáfora, pero es una referencia, nada más. Por supuesto que hay empanadas que cuestan menos, averigüé, y también hay unas que cuestan más, pero eso es anecdótico. No es lo que importa. Que los precios están elevadísimos es una realidad, lo vemos todos", afirmó anoche en una entrevista con LN+.

Lo que sí advirtió con preocupación fue la reacción oficial: "Enseguida que alguien dice algo que pueda herir las susceptibilidades desde el oficialismo te salen a atacar. Eso sí me parece grave. Me parece más grave que los precios", manifestó.

Aunque los precios de las empanadas difieren de un lugar a otro, el Índice de Precios al Consumidor de la ciudad de Buenos Aires ha experimentado un notable aumento: mientras que los precios en general han subido un 218% desde que Milei llegó al Gobierno (diciembre de 2023), el de la docena de empanadas ha aumentado más de un 240%.