Javier Milei visitará Reino Unido entre abril y mayo de 2026

El presidente argentino, Javier Milei, anunció que visitará Reino Unido entre abril y mayo de 2026, según dijo durante una entrevista al medio británico The Telegraph publicada este lunes que en lo que será el primer viaje de un mandatario argentino a ese país desde 1998.

Fuentes de la Presidencia de Argentina confirmaron a EFE que Milei realizará una visita oficial a Reino Unido entre abril y mayo, en la que buscará entrevistarse con el primer ministro británico Keir Starmer, en medio de rumores sobre el intento del Gobierno argentino de destrabar los embargos impuestos por Reino Unido a la compra de armamento tras la guerra de Malvinas de 1982.

Milei afirmó durante la entrevista a The Telegraph que su Gobierno sostendrá por la vía diplomática el reclamo a Reino Unido por la restitución del archipiélago situado en el Atlántico Sur.

Además, afirmó que intentará mejorar el intercambio comercial entre ambos países y que espera entrevistarse durante su visita con el referente de ultraderecha Nigel Farage.

De concretarse, Milei será el primer presidente argentino en pisar tierra británica desde que Carlos Menem visitó ese país en octubre de 1998, en una gira que incluyó encuentros con el primer ministro Tony Blair y la reina Isabel II.

En las últimas semanas, la Cancillería de Argentina rechazó el anuncio de avance en las actividades de la petrolera israelí Navitas Petroleum y de su socia británica Rockhopper Exploration en las islas Malvinas, en un comunicado que definió esa iniciativa privada como "acciones unilaterales e ilegítimas".

El comunicado recordó que en 2022, durante el gobierno del peronista Alberto Fernández, Rockhopper y Navitas fueron declaradas clandestinas para el Estado argentino y sus actividades son consideradas ilegales.

"El Gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas", agregó el mensaje publicado el 11 de diciembre.