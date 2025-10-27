Trump felicitó a Milei por su "aplastante victoria"

Donald Trump felicitó a Javier Milei por la "aplastante victoria" de su partido en las elecciones legislativas realizadas el domingo en Argentina.

"Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él", publicó Trump en su red, Truth Social, mientras se encontraba de viaje rumbo a Japón.

"Gracias presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina", respondió Milei a través de X.

"Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial", añadió el ultraderechista, junto a la consigna "MAGA" ("Make America Great Again").

Gracias Presidente @realDonaldTrump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización…

Milei obtuvo el domingo un fuerte respaldo electoral, en unos comicios legislativos que le permitieron obtener apoyos clave en el Congreso para avanzar con sus reformas y profundizar el plan de ajuste que impulsa desde diciembre de 2023.

El partido del mandatario, La Libertad Avanza (LLA), obtuvo más del 40 por ciento de los votos y aumentó de forma significativa su representación en el Congreso: pasó de 37 a 93 escaños en la Cámara de Diputados -sobre un total de 257- y de seis a 19 bancas en el Senado -sobre un total de 72-.

Milei y Trump se reunieron a mediados de octubre en Washington, y el estadounidense respaldó de manera explícita al líder argentino en la antesala de los comicios legislativos de este domingo.

Trump dijo entonces que la razón de su apoyo político a Milei se debe a que es importante "que una gran filosofía conquiste a un gran país", y que otros países en Latinoamérica sigan el camino de Milei y su movimiento ultralibertario.

Milei agradeció a Trump la ayuda de su Gobierno, que ha comprado pesos y abierto una línea swap de divisas para inyectar liquidez en dólares a la economía argentina por valor de hasta 20.000 millones de dólares.

El alcance de la ayuda financiera fue, sin embargo, condicionado por Trump a un triunfo del partido de Milei en los comicios.