Mujer se negó a tener relaciones y recibió un ladrillazo en la cabeza

El desgarrador video de una mujer ha conmocionado a Argentina. Una mujer, identificada como Andrea De Luca le pide a una jueza que tome acciones legales contra un hombre que le dio un ladrillazo en la cara porque se negó a tener relaciones sexuales con él.

El episodio ocurrió el sábado en la casa de la víctima, en la localidad de Concarán, provincia de San Luis. Andrea denunció a Enrique "El Loco" Dethier por violencia de género y recibió asistencia de la Secretaría de la Mujer.

"Hola señora Daniela Estrada (la jueza), mire cómo me dejaron. Yo me negué a tener relaciones, él me golpeó con un ladrillo en la cabeza, me duele todo el cuerpo. Ya hice la denuncia, ya me vio el doctor", parte el relato.

"Quiero saber si usted puede hacer algo. Yo no doy más de los dolores y tengo miedo de estar en mi casa, sola. Por favor, señora, soy Andrea de Luca, nos conocemos", agrega en el video.

La mujer tiene tres hijos y vende pasteles caseros en bicicleta.

"Mis hijos están estudiando en la facultad, yo también estudio. Pero me da vergüenza que me vean así. Si no fuera porque alcancé a empujarlo y cerrar la puerta me mataba", relató al portal San Luis 24.

El desgarrador testimonio: