Pareja enterró a su hija en la arena para tener sexo en la playa

Una mujer y un hombre fueron detenidos tras un insólito acto: enterraron a su hija de dos años en la arena, para adentrarse en el mar y tener sexo en una playa en la provincia de Buenos Aires, Argentina.

Fue una turista quien notó la situación y denunció el caso a la policía. Asimismo, ayudó a la pequeña, quien estaba enterrada hasta el cuello, lloraba y gritaba.

En el lugar los sujetos tenían 200 pastillas de clonazepam, cigarrillos de marihuana y una pastilla de éxtasis, destacaron las autoridades.

La pareja fue liberada pues la Justicia consideró que no habían cometido un delito y su arresto fue por resistirse a las autoridades, según informaron medios locales.

Pese a que los oficiales dijeron que la menor fue hallada "con una insolación y con hambre", se determinó que no hubo abandono: "Que una mamá entierre a su hija hasta el cuello no configura un delito (...) Más allá de lo aberrante y reprochable, no se le puede imputar estos delitos a la madre", señaló el fiscal a cargo.

La niña fue socorrida por el servicio de menores argentino y quedó a cargo de una familia de acogida.

La detención de la pareja: