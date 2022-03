Canciller argentino: "Lanata is a dickhead"

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero, insultó este viernes al mediático periodista de ese país Jorge Lanata, reconocido crítico del kirchnerismo y sobre todo de Cristina Fernández, dos veces presidente y actual vicepresidente trasandina.

El canciller habló en inglés esta mañana en el programa matinal "De acá en más" de la local radio Urbana Play, tras los cuestionamientos y la ridiculización que recibió por su discurso en ese idioma que ofreció el martes en la Expo Dubai, donde encabezó el "Día Argentino".

En ese intercambio con la conductora María O' Donnell, Cafiero aprovechó de arremeter contra el mencionado periodista. "Déjame decirte algo en inglés, ahora que los periodistas y la oposición son sommeliers de inglés. Lanata said stupid things about me. I don't care his opinion. I think Lanata is a dickhead", dijo el canciller, ante la mirada atónita y algunas reacciones sonrientes del panel radial.

Cuando O' Donnell le preguntó sobre la traducción e interpretación en español del insulto, Cafiero se hizo irónicamente el desentendido.

LANATA LO MANDA A ESTUDIAR

Posteriormente, Lanata, en su habitual programa en radio Mitre, reaccionó opinando que "Cafiero habla bien inglés, pero pronuncia horrible. Y él tiene que hablar perfecto inglés y no sólo inglés: por ejemplo, tendría que hablar francés, que es el lenguaje de la diplomacia. Tendría que hablar portugués también y muy bien, no un poco, ¡perfecto! Porque él es el canciller, no el ministro de Transporte. Es un tipo que se comunica con los demás".

En esa línea, planteó que el ministro no está preparado para el cargo: "Mientras estabas en la librería, hubieras leído libros en inglés y escuchado pronunciación. Y si no, hubieras dicho que no cuando te ofrecieron el puesto, porque si a mí me ofrecen asumir en la Comisión de Energía Atómica, diría que no porque no entiendo un carajo. Uno tiene que reconocer su limitación".

"No te hago buylling, Cafierito. No tienes experiencia en relaciones internacionales y encima no pronunciás bien inglés. Haz un curso, anda a Icana, no sé qué decirte. Pero no puedes estar en el lugar que estás porque no estás a la altura de las circunstancias. Es una vergüenza", deploró, en declaraciones que recoge el medio Todo Noticias.

"DESCONCIERTO Y SORPRESA"

El polémico comunicador también calificó de "ingrata" a su colega María O' Donell por, según él, no defenderlo.

Ante ello, a través de Twitter, la periodista expresó: "Lamento mucho que las expresiones muy inapropiadas del canciller Cafiero contra Lanata se hayan dado y que se hayan dado en mi programa, y así me expresé. Lamento también los recortes tergiversados (de la entrevista)".

En otro tuit publicó un video en el que aparece ella, en la misma emisión del programa radial, refiriéndose a lo que entonces acababa de ocurrir. "(Cafiero) quiso demostrar que hablaba inglés, y se generó una situación para mí un poco incómoda en el sentido de que hizo un chiste insultando a Lanata", comenzó.

Sobre ello, O' Donell consideró que "es imprudente e inapropiado de parte de un canciller insultar a un periodista".

Respecto a su reacción, "lo que pasa es yo no entendí el insulto en inglés al principio, y no me gusta que cuando algo ya cortó el teléfono estar haciendo comentarios acerca de algo, porque me parece impropio también, es injusto, te quedas con el micrófono diciendo lo que no fuiste capaz de decir en ese momento", explicó, sentenciando que "fue un momento entre chiste y desconcierto, nos tomó de sorpresa".

Inapropiado e impropio pic.twitter.com/A9uwa2lYC6 — Maria O' Donnell (@odonnellmaria) March 18, 2022

"VERGÜENZA COLOSAL"

Desde la oposición, por su parte, salieron a deplorar la actuación del canciller.

El diputado Ricardo López Murphy (Juntos por el Cambio) fustigó duramente al ministro, atribuyéndole responsabilidad en la "imagen actual" que da su país al mundo.

"Nuestro ministro de Relaciones Exteriores es una vergüenza colosal. No es de extrañar que la imagen internacional actual de Argentina sea la que es", comentó el opositor en un mensaje que escribió, precisamente, en inglés.