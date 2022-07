Abandonó a un perrito ciego con una carta y la grabaron

Un cruel momento fue captado por las cámaras de seguridad en un barrio de Buenos Aires, Argentina: Allí, una mujer abandonó a su perro ciego, un cocker spaniel de 14 años, dejando una nota para que alguien más lo "cuide".

El caso se volvió viral en las redes sociales, despertando la indignación de los usuarios.

La tutora del animal fue vista paseándolo normalmente hasta que observó que una casa tenía una reja pequeña. En ese antejardín decidió dejar a su mascota y se marchó.

"Me llamo Adriano. Tengo 14 años. Nací el 6 de octubre de 2008. Estoy ciego hace tres años. No estoy castrado. Soy muy bueno. No muerdo ni a chicos, ni a grandes, ni a otras mascotas. La comida casera me cae mal. No sé comer huesos", se leía en la nota que dejó la mujer.

La dueña de la casa donde abandonaron al perrito pidió ayuda a una agrupación de rescate animal, quienes criticaron duramente lo ocurrido: "¿Cómo puede haber gente con tanda maldad? (...) Así lo abandonaban, como si su vida no valiera nada, como si fuera un peluche, como si no sintiera", escribieron al viralizar el caso.

Adriano ahora busca una familia que lo adopte. Por mientras se está quedando con Cecilia, una profesora que sólo puede acogerlo durante dos semanas, el período de vacaciones de invierno.

"Él es un santo, se porta súper bien. Se nota que está acostumbrado a estar en una casa", señaló Cecilia a La Nación.