¿Qué es un meteotsunami como el ocurrido en Argentina?

Un meteotsunami fue el fenómeno que provocó una fuerte ola en la localidad argentina de Santa Clara del Mar, cercana a Mar del Plata, dejando una persona fallecida y al menos 35 heridos. El hecho ocurrió la tarde del lunes 12 de enero, cuando una repentina subida del nivel del mar arrastró a turistas que se encontraban en la playa, en un episodio que se desarrolló en menos de 20 minutos.

Según relataron testigos, minutos antes del impacto de la ola el mar se retiró de forma inusual, lo que posteriormente permitió identificar el evento como un meteotsunami. De acuerdo con medios locales, la víctima fatal fue un joven turista que murió tras golpearse contra rocas al ser arrastrado por el agua.

Ayaz Alam, doctor en geología y académico del Departamento de Ingeniería Geoespacial y Ambiental (DIGEA) de la Usach, explicó que "un meteotsunami o tsunami meteorológico es un fenómeno similar a un tsunami de origen sismológico en sus efectos; rápida inundación costera, olas fuertes y corrientes peligrosas, pero cuya causa no es un terremoto, sino cambios rápidos en la presión atmosférica y los vientos asociados a sistemas meteorológicos".

El especialista detalló que este tipo de evento se genera cuando una perturbación atmosférica se desplaza sobre el mar a una velocidad similar a la de las olas oceánicas.

"Esta sincronización hace que la energía se transfiera de manera eficiente desde el aire al agua, generando una ola que se amplifica al acercarse a la costa, especialmente en bahías, puertos o plataformas continentales estrechas", señaló.

Consultado sobre la posibilidad de que este fenómeno ocurra en Chile, Alam señaló que el país reúne condiciones propicias y que ya se han registrado casos, como la inundación en la bahía de Talcahuano en 2015, posteriormente atribuida a un meteotsunami.

El académico advirtió que el mayor peligro de los meteotsunamis es su carácter sorpresivo, ya que "un meteotsunami significativo genera corrientes extremadamente fuertes, capaces de arrastrar personas, embarcaciones y estructuras", y recalcó que, a diferencia de los tsunamis sísmicos, no existe un sistema de alerta ampliamente implementado, lo que aumenta el riesgo.