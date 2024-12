Mujer mató a su perro tras dejarlo encerrado 7 horas en su auto: Fue detenida

Una mujer de Argentina fue detenida tras provocarle la muerte a su perro, al dejarlo siete horas encerrado en su auto sin ventilación alguna.

Según dio a conocer el medio local, Clarín, la mujer llegó cerca de las ocho de la mañana a su trabajo en su auto, donde dejó al can encerrado para no dejarlo solo en su hogar.

Sin embargo, cuando la mujer regresó al vehículo cerca de las 15.20 de la tarde, el pequeño "Coco" había muerto por asfixia y las altas temperaturas.

Pese a que algunos vecinos del sector notaron que el perro "saltaba desesperado", la policía no recibió ninguna denuncia hasta que fue demasiado tarde. Las autoridades incluso aseguraron haber decidido no romper el vidrio al llegar al lugar, ya que "se podía ver a simple vista que el perro ya estaba sin vida".

La mujer fue increpada por distintas personas en el lugar, tras lo cual les aseguró que "me olvidé, no lo dejé encerrado".

Posteriormente, la mujer fue arrestada con una infracción a la Ley Sarmiento, que prevé penas de 15 días a un año contra quien "infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales".

Además, las autoridades se llevaron su vehículo con una grúa a corrales municipales por estar mal estacionada.

