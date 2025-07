"No soy analista, soy químico": Canal argentino invitó a experto equivocado y se enteró al aire

Un papelón se vivió la noche del jueves en el canal argentino Todo Noticias debido a que en un programa se presentó un invitado como experto en política, cuando en realidad se trataba de un especialista en litio, provocando sorpresa en el estudio.

El incómodo pero divertido momento ocurrió cuando los conductores presentaron a Ernesto Calvo como un "analista político".

Sin embargo, el entrevistado respondió con sorpresa: "No, soy químico. Ustedes me confunden con mi sosias, Ernesto Federico", explicó ante la sorpresa del periodista.

🚨🇦🇷 | PAPELÓN TOTAL: En TN llevaron a un invitado equivocado, lo confundieron y no se dieron cuenta hasta que lo pusieron en vivo.



- "Está Ernesto Federico Calvo, que es analista político".

+ "No, soy químico, ustedes me confunden con Ernesto Calvo. Yo soy Ernesto Julio Calvo". pic.twitter.com/oeuGtbxBBO