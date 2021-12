Duterte retira su candidatura al Senado en las elecciones filipinas de 2022

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, retiró este martes su candidatura al Senado para las elecciones generales del próximo mayo, lo que supone su retirada de facto de la política nacional.

"El presidente ha presentado su retirada de las elecciones al Senado", indicó en Twitter el portavoz de la Comisión Electoral de Filipinas, James Jimenez.

The President has filed his withdrawal from the Senatorial elections. pic.twitter.com/f8TJekehqQ