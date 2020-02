Pakistán ahorcará en público a los violadores de niños

La Asamblea Nacional paquistaní (NA, Cámara Baja) aprobó una resolución que propone el ahorcamiento público de violadores y asesinos de niños, una polémica propuesta que ha dividido al hemiciclo.

La resolución fue presentada por el viceministro de Asuntos Parlamentarios, Ali Mohamed Khan, y fue aprobada por una mayoría de los presentes, dijo el portavoz de la NA, Mohamed Bashir.

La fuente indicó que la votación se hizo a voz alzada y no con papeletas, por lo que no existe un registro del número de parlamentarios que votaron a favor.

A pesar de la aprobación, la resolución contó con el rechazo de parlamentarios del gobernante Pakistán Tehreek-i-Insaf (PTI) y del opositor Partido Popular en su totalidad.

"La resolución (...) es de varios partidos y no del Gobierno. Muchos de nosotros nos oponemos", tuiteó poco después de la aprobación la ministra de Derechos Humanos del país, Shireen Mazari.

