Residencia de adultos mayores se disculpa tras contratar show de stripper

Una residencia para adultos mayores en Taiwán tuvo que ofrecer disculpas luego de contratar a una bailarina exótica, que hizo un show para varios hombres en sillas de ruedas.

"La intención del evento era entretener a los residentes y hacerlos felices. Lamentamos la ofensa que causó", dijeron desde el lugar, según New York Post.

De acuerdo con medios locales, el espectáculo fue contratado como parte del tradicional Festival del Medio Otoño asiático. Sin embargo, desde la residencia señalaron que la bailarina fue "demasiado entusiasta".

Asimismo, añadieron que para próximas celebraciones considerarán eventos más adecuados, como un bingo o karaoke.

