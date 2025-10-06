Hombre batió Récord Guinness al tener las uñas más largas del mundo

Un pintor vietnamita rompió el récord Guinness por tener las uñas más largas del mundo, tras dejarlas crecer durante más de tres décadas.

Según confirmó la organización, Lưu Công Huyền alcanzó una longitud total de 595,45 centímetros -equivalente a casi seis metros-, obteniendo así el título de las uñas más largas del mundo en un par de manos en la categoría masculina.

El artista explicó que dejó de cortárselas hace 34 años, inspirado por su padre, quien era chamán. "Estas uñas comenzaron porque mi padre era chamán", relató. "Yo quería ser maestro, así que las dejé crecer para verme más majestuoso", agregó.

Sin embargo, con el tiempo decidió mantenerlas por una razón diferente. "Mi padre me dijo que olvidara esa profesión, que era demasiado problemática y no valía la pena. Así que simplemente seguí dejándolas crecer y se fueron alargando cada vez más", explicó.

Huyền también señaló que no podría cortárselas: "Me sentiría muy incómodo y exhausto, tanto mental como físicamente. Solo pensar en cortármelas me hace sentir cansado y enfermo", afirmó.

Para conservarlas en buen estado, el pintor aseguró que debe mantenerlas siempre secas. "Si llueve, tengo que mantenerlas secas. Si se mojan, se ablandan y se caen", contó.

Según dio a conocer Guinness Records, medir las uñas requirió un proceso detallado: "Tuvimos que pasar un hilo por cada giro y curva de cada uña, marcar la longitud y luego compararla con una cinta métrica".

En total, las uñas de su mano izquierda suman 388,85 centímetros, mientras que las de su mano derecha alcanzan 205,6. La más larga es la del pulgar izquierdo, con 127,5 centímetros.