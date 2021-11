Morales agradeció a quienes salvaron su vida con rescate en 2019

El ex presidente boliviano Evo Morales agradeció a quienes le salvaron su vida en medio de la convulsión política que vivió su país hace dos años gracias a una "operación de rescate" cuya trama recoge un nuevo libro presentado este jueves en Buenos Aires.

"Estoy muy agradecido. No solamente me salvaron la vida, me cuidaron, me alimentaron", dijo Morales en la presentación de "Evo: operación rescate", libro del español Alfredo Serrano Mancilla que acaba de ser publicado.

El libro, presentado en la embajada de México en Buenos Aires, relata la turbulenta salida de Morales del Gobierno de Bolivia, en noviembre de 2019, su viaje a México y a Argentina y su regreso, un año después, a su país.

Morales, presidente de Bolivia entre 2006 y 2019, insistió en que fue víctima de un golpe de Estado, reiteró que dejó el Gobierno y su país el 11 de noviembre de 2019 para salvar su vida y la de sus colaboradores y evitar una masacre mayor en Bolivia, y afirmó que los golpistas "están arrepentidos" ahora de no haberlo matado.

Morales dijo que en los "momentos difíciles" se conoce a las personas y agradeció que, no solo le salvaron la vida, sino también salvaron luego la democracia en Bolivia.

FERNÁNDEZ RECUERDA LAS "PERIPECIAS"

En la presentación del libro participó también el presidente argentino, Alberto Fernández, quien, ya elegido presidente pero aún sin asumir el cargo, coordinó en noviembre de 2019 los esfuerzos con otros países para lograr que Morales saliera con vida de Bolivia.

Fernández recordó las "peripecias" de aquellos días, agradeció especialmente a los presidentes de Paraguay, Mario Abdo Benítez, que permitió que el avión que salió de La Paz con Morales aterrizara en Asunción; y al de México, Manuel López Obrador, que dio asilo al Morales en ese país, donde permaneció por un mes, hasta el 12 de diciembre de 2019, cuando viajó a Argentina, donde vivió un año antes de regresar a Bolivia.

"A Evo no lo salvó ni Alberto Fernández ni López Obrador. Nosotros fuimos instrumentos de la voluntad de un pueblo que lo cuidó y que lo ayudó a salir", dijo Fernández en la presentación del libro ante un auditorio compuesto, entre otros, por el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017).

"Evo, Argentina es tu casa. Te queremos, te respetamos, te valoramos. Somos hermanos tuyos. Admiro en lo personal tu sapiencia", le dijo el mandatario argentino al expresidente boliviano.

HOMENAJE A "LA BUENA GENTE"

Serrano Mancilla, autor del libro, actuó en noviembre de 2019 como intermediario para el rescate de Morales, de la entonces ministra de Salud Gabriela Montaño y el entonces vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, quien este jueves también participó de la presentación de "Operación rescate".

Según Alberto Fernández, "es un libro maravillosamente escrito" por un "testigo" de los hechos.

"Este libro es un homenaje a la buena gente. Hubo mucha buena gente alrededor para que Evo, Álvaro y Gabi salieran con vida", dijo el autor, que destacó que el presidente argentino "se la jugó" para salvaguardar la vida de Morales.