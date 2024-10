Mujer denunció al presidente de Bolivia por acoso y abuso de poder

El presidente de Bolivia, Luis Arce, fue denunciado este martes por una mujer que dice fue víctima de acoso y abuso de poder por parte del mandatario, a cambio, supuestamente, de ser nombrada viceministra de Deportes, algo que finalmente no ocurrió.

La mujer, identificada como Yessica V.C., hizo la denuncia en la sede del Legislativo boliviano, junto al diputado Héctor Arce Rodríguez, que pertenece al ala del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) afín al exmandario Evo Morales (2006-2019) y líder del oficialismo.

Según su denuncia, hace tres años sostuvo una relación durante seis meses con el presidente Arce a cambio, supuestamente, de ser nombrada viceministra de Deportes, algo que no ocurrió.

La mujer aseguró que tuvo encuentros con el mandatario en la casa de Gobierno en La Paz y en otros lugares, y sostuvo que incluso quedó embarazada y que perdió el hijo tras sufrir un accidente de motocicleta.

"Somos seis víctimas que él (Luis Arce) las ha callado con trabajo y ha abusado del poder, me ha acosado y me ha amenazado", afirmó.

La denunciante exhibiendo pruebas de su relación con el Mandatario desde el Parlamento boliviano. (Foto: EFE)

Por su parte, el diputado Arce calificó de "inaceptable" esta denuncia y acusó al gobernante de haber "utilizado su condición de presidente", además de "recursos y bienes del Estado, vehículos del Estado, oficinas de la Casa Grande del Pueblo" para "jugar con el sentimiento de la compañera".

Héctor Arce anunció que en las próximas horas presentará una "denuncia penal contra Luis Arce" por los presuntos delitos de "abuso de autoridad, uso indebido de bienes y servicios públicos, extorsión, acoso sexual, violencia psicológica, cohecho pasivo propio y trata de seres humanos".

MORALES AFIRMA QUE 200 ABOGADOS ESTÁN DISPUESTOS A DEFENDERLO

Esta denuncia contra el presidente Arce surge en medio de las investigaciones a Evo Morales por presunta trata de personas y estupro, por lo que el exmandatario fue citado a declarar por la Fiscalía este jueves en la región sureña de Tarija, donde supuestamente ocurrió el caso.

Durante una conferencia de prensa frente a sus seguidores este martes en la región de Cochabamba -su bastión político y sindical-, Morales aseguró que va a "ganar esta batalla jurídica" y que hay 200 abogados dispuestos a defenderlo "gratuitamente".

Según la denuncia presentada el 26 de septiembre ante la Fiscalía de Tarija, el expresidente cometió los mentados delitos contra una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo, y que se presume pertenecía a un grupo juvenil creado durante su Presidencia, llamado "Generación Evo".

No existe diferencia entre el gobierno de facto de Jeanine Añez y el gobierno de Luis Arce. Utilizando las mismas armas, intentaron involucrarme con el narcotráfico y la corrupción, nunca pudieron ni podrán hacerlo. Ahora, después de la masiva Marcha para Salvar Bolivia y para… — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 8, 2024

Respecto de las acusaciones contra Morales, el presidente Arce dijo que "no puede ser que nadie salga impune cuando hay una investigación (...) a los niños no se les toca y esa es nuestra posición. No queremos que este tema se politice".

Arce y Morales están distanciados desde fines de 2021 por diferencias en la administración del Estado, que se profundizaron ante la necesidad de renovar la dirección nacional del MAS y elegir al candidato para las elecciones generales de 2025.

Morales alega que las denuncias son una "persecución política" en su contra para evitar que se presente como candidato presidencial en las elecciones generales de 2025.