Brasil desbloqueó la red social X tras el pago de una millonaria multa

El ministro de Comunicaciones de Brasil, Juscelino Filho, afirmó este martes que "es una victoria para el país" que la red social X "se haya adaptado a la legislación" y haya pagado las multas de 25,2 millones de dólares impuestas por la Corte Suprema.

En un comunicado oficial, el funcionario afirmó que, manteniendo el bloqueo, se le demostró al mundo que en Brasil las leyes deben ser respetadas "sin importar quien sea" ya que es un país "soberano".

Asimismo, adelantó que la Agencia Nacional de Telecomunicaciones tomará "todas las medidas necesarias" para restablecer el servicio de la red social de Elon Musk "tan pronto como sea notificada de la decisión del ministro Alexandre de Moraes", el magistrado responsable de la causa.

Este martes, Moraes solicitó el desbloqueo de la plataforma y destacó que este acceso está "condicionado" al "cumplimiento integral" por parte de la red social de la legislación brasileña y a la "absoluta observancia" de las decisiones judiciales sobre la eliminación de perfiles acusados de difundir noticias falsas.

Poco antes del anuncio del magistrado, la Fiscalía General de la República se había mostrado favorable al restablecimiento de X al no percibir "asuntos pendientes" que impidieran el regreso de la plataforma.

Elon Musk se negó durante semanas a cumplir las órdenes de eliminar perfiles y, tras recibir un ultimátum por parte de De Moraes, anunció que cerraba la oficina de la red social en Brasil y que prescindía de la representación legal en el país, pese a las exigencias de la ley brasileña.

Sin embargo, a finales de septiembre, tras el bloqueo de la plataforma a nivel nacional, el magnate dio marcha atrás en sus provocaciones, nombró nuevamente representantes legales en el país y se avino a cumplir las órdenes judiciales sobre la eliminación de perfiles.

A través de su propia plataforma, X se declaró "orgullosa de regresar a Brasil".

En un breve comunicado -su primera reacción oficial tras conocerse la resolución judicial-, la Oficina de Asuntos Gubernamentales de la red social celebró el restablecimiento de su "indispensable" servicio para "decenas de millones de brasileños".

X señaló que continuará "defendiendo la libertad de expresión dentro de los límites de la ley".

X is proud to return to Brazil. Giving tens of millions of Brazilians access to our indispensable platform was paramount throughout this entire process. We will continue to defend freedom of speech, within the boundaries of the law, everywhere we operate.



