Bolsonaro reafirma a su hijo como candidato presidencial en una carta desde la cárcel

El exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, en prisión por golpismo y que este jueves se someterá a una cirugía por una hernia bilateral, reafirmó a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como candidato para las elecciones presidenciales de 2026 en Brasil.

"Ante este escenario de injusticia, y con el compromiso de no permitir que la voluntad popular sea silenciada, tomo la decisión de nombrar a Flávio Bolsonaro como precandidato a la Presidencia de la República en 2026", dijo el líder ultraderechista en una carta escrita de su puño y letra durante su reclusión.

Fue el propio Flávio el que leyó la misiva a las puertas del hospital privado de Brasilia, donde su padre pasará por el quirófano este jueves -día de Navidad- para corregir una hernia inguinal bilateral.

El capitán retirado del Ejército, que cumple una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, indicó que su hijo Flávio representa la continuidad del "camino hacia la prosperidad", que a su juicio empezó cuando él mismo estuvo en el poder entre 2019 y 2022.

Designación de su hijo es una decisión "consciente y legítima"

Titulada "Carta a los brasileños" y escrita con bolígrafo de tinta azul, la carta pretende zanjar las dudas sobre la candidatura de Flávio de cara a los comicios de octubre de 2026.

El senador ya había adelantado el pasado 5 de diciembre que su padre, también inhabilitado, le había designado como su heredero político.

Sin embargo, Flávio luego insinuó que podría retirar su nombre de la contienda por el "precio" justo que, según él, sería una improbable amnistía que libre a su padre de la cárcel y le permita presentarse como candidato presidencial en 2026.

En la carta, Jair Bolsonaro manifiesta que designar a su hijo como su sucesor es "una decisión consciente, legítima y amparada en el deseo de preservar la representación de aquellos que confiaron" en él.

"Creo que necesitamos retomar la responsabilidad de conducir a Brasil con justicia, firmeza y lealtad a los anhelos del pueblo brasileño", expresó Bolsonaro, quien el pasado 11 de septiembre fue condenado por la Corte Suprema por "liderar" una trama golpista tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula ya anunció que se presentará a la reelección y, por el momento, los sondeos lo sitúan al frente de la carrera presidencial, con hasta dos dígitos de ventaja sobre los posibles adversarios del espectro de la derecha, incluido Flávio Bolsonaro.