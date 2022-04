Lula anuncia que se casará por tercera vez en mayo: "Me caso con la persona que amo"

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, máximo favorito para las elecciones de octubre, anunció este jueves que se casará el próximo mes de mayo con Rosângela da Silva, popularmente conocida como "Janja".

Será la tercera vez que el ex mandatario y antiguo dirigente sindical, hoy con 76 años, contraerá nupcias.

"Según investigaciones, el ser humano que vivirá 120 años ya nació y yo espero ser uno de ellos. Me caso a los 70 ahora en mayo con una persona que amo", afirmó Lula en una entrevista a la emisora de radio BandNews.

El ex jefe de Estado (2003-2010) compartió su vida primero con María de Lourdes y después con Marisa Leticia Rocco, ambas fallecidas durante el matrimonio.

En 1969 se casó con la tejedora María de Lourdes, que murió en el parto de su primer hijo por un descuido médico.

En 1975 volvió a casarse con Marisa Leticía Rocco, descendiente de italianos y con la que estuvo casado 43 años hasta su fallecimiento en 2017 por un derrame cerebral.

Los planes de boda con "Janja", con quien comenzó una relación estando aún en prisión, donde pasó 580 días entre 2018 y 2019 por unas condenas por corrupción luego anuladas por la Corte Suprema, ya eran conocidos, pero la pandemia del coronavirus fue postergando la fecha hasta ahora.

Lula acostumbra a decir en sus entrevistas que tiene la misma energía de un hombre de 30 años y una libido de un joven de 20, y que se ven con fuerzas para "reconstruir" Brasil.

El líder del Partido de los Trabajadores es el claro favorito para las elecciones presidenciales de octubre, según los últimos sondeos de opinión, que le otorgan una intención de voto superior al 40 por ciento, por delante del actual gobernante, el ultraderechista Jair Bolsonaro, que ha pasado de un 25 por ciento a rozar un 30 por ciento de los apoyos.

"Você me abre seus braços e a gente faz um país..."

Um país, com muito amor e esperança.

Terminando nossa viagem pela Europa. Obrigada a todos e todas que nos receberam com tanto carinho e energia, voltamos revigorados com a crença que um outro Brasil é possível. pic.twitter.com/gCMl0OCQ1K