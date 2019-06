Lula: El ex juez Moro fue parte de un trabajo para impedir mi candidatura

El encarcelado ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva arremetió contra el ex juez que lo condenó por corrupción, Sergio Moro -hoy ministro de Justicia de Jair Bolsonaro-, y lo acusó de formar parte de un complot para impedir su candidatura presidencial del año pasado.

Un escándalo se generó la última semana en Brasil luego de que el medio de investigación The Intercept Brasil publicó conversaciones privadas entre Moro y el fiscal Deltan Dallagnol en el marco de la operación Lava Jato en Brasil, poniendo en tela de juicio la imparcialidad de la investigación, la cual condujo a prisión a Lula.

Los fragmentos de las conversaciones privadas muestran que Moro sugirió a Dallagnol cambiar el orden de las fases de la operación Lava Jato, dio consejos y pistas a los fiscales encargados del caso, lo que está prohibido por ley.

