Mujer quedó colgando desde un piso 15 en Brasil: Limpiaba sus ventanas

Una mujer vivió minutos de terror cuando quedó colgada de una ventana del piso 15 de su edificio en Sao Paulo, Brasil.

Según dieron a conocer los medios locales, la mujer se encontraba limpiando las ventanas de su departamento cuando resbaló. Afortunadamente, alcanzó a agarrarse del marco y apoyarse en la ventana del piso de abajo.

Fue entonces que la mujer comenzó a pedir ayuda a gritos, hasta que los vecinos del lugar acudieron a socorrerla y lograron ponerla a salvo.

El momento duró unos cinco minutos aproximadamente, y fue captado en video por los vecinos del edificio de al frente, antes de viralizarse en redes sociales.

Uma mulher escorregou enquanto fazia limpezas e ficou pendurada durante quase cinco minutos no parapeito de uma janela no 15.º andar, em São Paulo.



Foi resgatada sem ferimentos pelos vizinhos que arrombaram a porta do apartamento. pic.twitter.com/pj3zHGsvsh