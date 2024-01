China propone un material híbrido para crear manto de invisibilidad

Un equipo de científicos chinos de las universidades de Jilin y Tsinghua ha propuesto el desarrollo de un material híbrido llamado "Quimera" que podría ser la base para un futuro manto de invisibilidad.

Inspirado en las habilidades de tres animales de sangre fría -el camaleón, la rana de cristal y el dragón barbudo- el material busca superar las limitaciones de los camuflajes existentes adaptándose a diferentes terrenos, informó hoy el diario hongkonés South China Morning Post.

El estudio, publicado este martes en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), propone un diseño experimental que combina las propiedades de cambio de color del camaleón, la transparencia de la rana de vidrio y la regulación de temperatura del dragón barbudo.

El material pretende ser indetectable en microondas, luz visible e infrarrojos, lo que lo convierte en una herramienta potencialmente útil para una amplia gama de aplicaciones, desde usos militares hasta la observación no invasiva de la vida silvestre.

La Quimera utiliza metamateriales para manipular las ondas electromagnéticas, permitiéndole adaptarse a diferentes condiciones espectrales y terrenos, y está compuesta por circuitos incrustados entre capas de plástico de tereftalato de polietileno y vidrio de cuarzo.

CAMUFLAJE EN EL SIGUIENTE NIVEL

La publicación destaca que uno de los desafíos fue ocultar el calor generado por la electricidad, un problema que los científicos resolvieron imitando la capacidad del dragón barbudo para regular su temperatura corporal.

Las pruebas demostraron que Quimera puede reducir las diferencias de temperatura a solo 3,1 ºC, haciéndolo virtualmente indetectable para imágenes térmicas en diversos terrenos.

"Nuestro trabajo lleva las tecnologías de camuflaje de un escenario limitado a terrenos en constante cambio y constituye un gran avance hacia la electromagnética reconfigurable de nueva generación", afirman los autores del estudio.

"Resulta intrigante que se puedan encontrar estados de funcionamiento adecuados de la superficie de Quimera que se adapten a los cinco terrenos (desierto, suelo congelado, superficie de agua, pradera y bancos de arena) en todo el rango de frecuencia de interés", afirmó el autor principal de la investigación, Xu Zhaohua, de la Universidad de Jilin.