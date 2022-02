Conflicto Rusia-Ucrania: China afirmó que se opone a cualquier acto de incitación a guerra

China se opone a cualquier acto de incitación a la guerra y ha adoptado una actitud responsable desde el principio para persuadir a todas las partes de que "no intensifiquen las tensiones e inciten a la guerra", manifestó este jueves una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

La vocera Hua Chunying realizó estas declaraciones en una rueda de prensa diaria en respuesta a consultas sobre la situación de Ucrania, y señaló que Estados Unidos ha enviado a ese país más de 1.000 toneladas de armas y municiones por un valor de al menos 1.500 millones de dólares.

"En ese momento, si todas las partes hubieran promovido conversaciones de paz, hubieran revisado el contexto histórico de la cuestión de Ucrania, hubieran respetado y se hubieran adaptado a las preocupaciones de seguridad de cada uno, y hubieran resuelto el problema de una manera razonable y adecuada para un desenlace sin sobresaltos de la situación, ¿qué estaría pasando ahora?", preguntó Hua.

El culpable de las tensiones ahora debería considerar cómo apagar el fuego lo antes posible con acciones concretas, en lugar de culpar a otros, señaló la portavoz.

CRÍTICAS DE CHINA A POSTURA DE EEUU

En respuesta a los comentarios del portavoz del Departamento de Estado estadounidense sobre Ucrania, Hua dijo que el país norteamericano no está calificado para decirle a China qué hacer sobre el asunto del respeto a la soberanía nacional y la integridad territorial.

"Incluso hoy, seguimos enfrentando la verdadera amenaza de Estados Unidos y de sus llamados aliados que interfieren flagrantemente en los asuntos internos de China y socavan la soberanía y la seguridad de China respecto a las cuestiones de Xinjiang, Hong Kong y Taiwan", señaló la portavoz.

Ante esto, aseguró que China siempre defiende firmemente los propósitos y principios de la Carta de la ONU y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales, salvaguardando decididamente su propia soberanía, seguridad e integridad territorial, así como la justicia y la equidad internacionales.

Chunying cuestionó que Estados Unidos, en cerca de 250 años desde que fue fundado, ha pasado menos de 20 años sin operaciones militares en el extranjero; añadiendo que las excusas utilizadas para estas intervenciones son a veces la democracia o los derechos humanos, mientras en ocasiones simplemente "una pequeña botella de detergente en polvo o una pieza de noticias falsas".

En respuesta a la sugerencia de Estados Unidos de que Rusia lanzó sus operaciones gracias al apoyo de China, Hua aseguró que los amigos rusos de China "estarán muy descontentos" de escuchar eso.

RELACIÓN CHINA-RUSIA

En tanto, indicó que como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y un gran país independiente, Rusia ha formulado e implementado independientemente su propia estrategia diplomática basada en su propio juicio e intereses nacionales.

Al subrayar que las relaciones entre China y Rusia están construidas sobre la base de la no alianza, la no confrontación y el no apuntar contra terceros países, Hua dijo que eso es fundamentalmente diferente a las acciones estadounidenses de trazar líneas ideológicas, formar camarillas con políticas de bloques y creando confrontaciones y divisiones.

Respecto a la declaración conjunta China-Rusia, la portavoz china sugirió que la parte estadounidense debe leerla de nuevo escrupulosamente, y añadió que el fortalecimiento de la comunicación y la coordinación estratégicas entre China y Rusia y la salvaguardia del sistema internacional en el que la ONU tenga un papel central de coordinación, demuestra exactamente el papel de grandes países responsables.