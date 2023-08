AI denunció que China no rinde cuentas por crímenes en Xianjiang

Amnistía Internacional (AI) lamenta que el gobierno chino no haya rendido todavía cuentas por sus crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población uigur en Xianjiang, un año después de que la ONU emitiera una "demoledora" evaluación sobre los abusos.

AI subraya hoy que "el primer aniversario del demoledor informe de la ONU sobre Xinjiang constituye un severo recordatorio de la necesidad de que China rinda cuentas por crímenes de lesa humanidad en el contexto de una respuesta lamentablemente insuficiente de la comunidad internacional".

La organización recuerda que el 31 de agosto de 2022 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) publicó una evaluación de la situación de los derechos humanos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang.

Ese informe concluía que las violaciones de derechos por el gobierno chino contra la población uigur y otras minorías predominantemente musulmanas -incluidas la tortura y el encarcelamiento masivo en campos de internamiento- podrían "constituir crímenes de lesa humanidad".

