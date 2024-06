Presidente de Taiwán: El recuerdo de la masacre de Tiananmen no desaparecerá

El presidente de Taiwán, William Lai (Lai Ching-te), aseguró este martes que el recuerdo de la masacre de la plaza de Tiananmen "no desaparecerá en el torrente de la historia", al cumplirse hoy el trigésimo quinto aniversario del suceso.

"El recuerdo del 4 de junio no desaparecerá en el torrente de la historia. Continuaremos trabajando duro para que este recuerdo histórico dure para siempre y conmueva a todos los que se preocupan por la democracia china", aseveró el mandatario en su cuenta oficial de Facebook.

Lai, quien asumió el cargo el pasado 20 de mayo en sustitución de Tsai Ing-wen (2016-2024), recordó que hace 35 años "el mundo entero contemplaba Tiananmen con gran expectación", en medio de una "ola de democratización" que "arrasó el mundo" y que tuvo a los jóvenes como protagonistas.

"Taiwán ha pasado de un sistema autoritario a la democracia gracias al arduo trabajo y a los sacrificios de sus predecesores democráticos. Los jóvenes heredan la antorcha de la democracia y continúan profundizándola", afirmó el presidente taiwanés, agregando que "un país verdaderamente respetable" permite a su población "hablar en voz alta".

"Cualquier político debería enfrentar con valentía las voces de la gente, especialmente de la generación joven (...). Debemos utilizar la democracia para generar consenso, la libertad para responder a la autocracia, la valentía para luchar contra la expansión autoritaria y la unidad para responder a los desafíos", sentenció Lai, considerado como un "secesionista" y un "alborotador" por el Gobierno chino.

On the 35th anniversary of the Tiananmen Square Incident, we commemorate the students & citizens who bravely marched for change. As #Taiwan deepens our commitment towards human rights, we firmly stand by the belief that the people only truly flourish with freedom & democracy. pic.twitter.com/1kZouffPwS