Revelan video de juicio a general que se negó a participar en la masacre de Tiananmen

Un video del juicio militar al general chino Xu Qinxian, conocido por haberse negado a desplegar tropas contra los manifestantes de Tiananmen en 1989, comenzó a circular en redes sociales, mostrando imágenes del proceso celebrado sin público a comienzos de la década de 1990.

La grabación, de más de seis horas de duración, fue difundida a finales de noviembre en la red social X, bloqueada en China, por usuarios como el historiador chino Wu Renhua, residente en Estados Unidos y que la presentó como el registro íntegro del juicio celebrado en 1990 en un tribunal militar de Pekín.

El general fue condenado a cinco años de prisión, quedó apartado del Ejército y permaneció alejado de la vida pública hasta su fallecimiento en 2021.

Xu fue juzgado por negarse a cumplir las órdenes de desplegar tropas en Pekín durante la represión de las protestas de junio de 1989, un episodio tabú para el régimen chino, que restringe cualquier tipo de conmemoración o referencia al evento.

Según Wu -quien participó en las manifestaciones en la capital china de 1989- el video muestra a Xu defendiendo su decisión ante el tribunal, describiendo las órdenes recibidas y los motivos de su negativa, además de los intercambios con los jueces militares durante un proceso cuyo contenido solo se conocía hasta ahora de forma fragmentaria.

Xu argumenta en la grabación que "no era capaz de ejecutar esta misión mediante el uso de armas", y defiende que las protestas debían "abordarse por vías políticas".

El uniformado señaló, asimismo, que por tratarse de una decisión de gran alcance, debía haberse emitido una orden escrita, pero la instrucción le fue transmitida sólo de forma oral.

Wu Renhua difundió el video tras recibirlo de una fuente cuya identidad no hizo pública y comprobar, según explicó, distintos detalles del material, para asegurar su autenticidad.

Pese a que el video es inaccesible en las redes sociales chinas, la publicación de Wu alcanzó notoriedad entre los usuarios de X de lengua china, acumulando más de 2,6 millones de visualizaciones.

La represión de los manifestantes en Tiananmen ocurrió la noche del 3 al 4 de junio de 1989, cuando soldados y tanques del Ejército se abrieron paso hasta la céntrica plaza de Pekín, donde protestaban desde hacía semanas miles de estudiantes y trabajadores que exigían el fin de la corrupción y pedían una mayor apertura política.

La cifra de muertes por la represión de esa jornada no es exacta y se estima entre cientos y miles.