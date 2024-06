Descubren que cascada más alta de China es abastecida con tuberías de agua

Un usuario de Douyin, la versión china de TikTok, dio a conocer que la famosa cascada Yuntai, conocida por ser la más alta de dicho país, en realidad es abastecida por unas tuberías de agua ubicadas en su cima a 314 metros de altura.

Tras viralizarse el registro en las redes sociales, la administración del Parque de la Montaña Yuntai explicó que tuvieron que requerir a las tuberías para enfrentar los cambios en las estaciones más secas.

"Para enriquecer su experiencia de visita y hacer que valga la pena, hice una pequeña mejora durante la estación seca, solo para encontrarlos en una mejor postura", se lee en un comunicado donde se asegura que la cascada volverá con su flujo natural en el verano.

La situación causó opiniones divididas en redes sociales, con algunas personas que defendieron la medida del parque, mientras que otros la criticaron por alterar el estado natural de la cascada.

