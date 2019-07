Trump afirma que frenazo de China refleja eficacia de la guerra comercial

El presidente estadounidense, Donald Trump, explicó que el bajo crecimiento económico de China es una consecuencia de sus aranceles, que tienen un "efecto enorme" y la razón por la que "miles de compañías" quieren salir del gigante asiático.

"El crecimiento económico en China en el segundo trimestre es el menor que han tenido en 27 años. Los aranceles de EE.UU. están teniendo un efecto enorme en las compañías que quieren salir de China hacia países sin aranceles. Miles de empresas se están yendo", dijo Trump a través de Twitter.

"Mientras tanto, estamos recibiendo miles de millones de dólares en aranceles de China, con posiblemente muchos más en camino. Estos aranceles están siendo pagados por China devaluando e inyectando, no por los contribuyentes estadounidenses", agregó.

