Era su primera vez en avión: Mujer abrió la puerta de emergencia por error y cancelaron el vuelo

Una mujer, que iba a viajar por primera vez en avión, abrió por accidente la puerta de emergencia de la aeronave, tras creer que se trataba de la puerta del baño, y provocó que cancelaran el vuelo.

La situación ocurrió el pasado 4 de julio en un vuelo que iba de Quzhou a Chengdu, en China, según dio a conocer South China Morning Post.

La mujer abrió la primera puerta que encontró dentro de la aeronave, pero al hacerlo, activó el despliegue de un tobogán de evacuación que obligó a los pasajeros a abandonar el avión, y a la cancelación del vuelo.

Posteriormente, los pasajeros fueron trasladados a un hotel y recibieron una compensación de 400 yuanes, es decir, alrededor de 50 mil pesos chilenos.

"Cuando se abrió la rampa de evacuación, incluso los asistentes de vuelo se sorprendieron. La pasajera se puso a llorar cuando escuchó que tendría que pagar daños y perjuicios", cifra que puede ascender hasta 25 millones de pesos chilenos, comentó uno de los pasajeros al medio mencionado.

