China se anexionó en un mapa oficial territorios en disputa con India

El ministro de Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, calificó este martes de "absurda" la publicación por parte de China de un mapa de sus fronteras en el que se anexionó varios territorios en disputa entre ambos países como propios.

"China ha publicado mapas de este tipo en el pasado en los que reclamaba territorios que no le pertenecían. Publicar un mapa no significa nada", dijo el ministro indio durante un foro organizado por el canal indio NDTV. "Tenemos muy claro cuáles son nuestros territorios. Hacer afirmaciones absurdas no convierte en tuyos los territorios de otros pueblos", agregó.

El comentario del ministro se produce un día después de que China publicase oficialmente la versión actualizada del mapa del país y lo emplease en páginas webs del gobierno como la del Ministerio de Recursos Naturales, informó ayer el diario oficialista chino Global Times.

Dicho mapa incluía el territorio administrado por la India de Arunachal Pradesh, en el noreste del país, como parte de China.

La referencia de dónde se ubica Arunachal Pradesh y el mapa original publicado por China

Al respecto, la India ha presentado "una fuerte protesta a través de canales diplomáticos ante la parte china por el llamado "mapa estándar" de China de 2023, que reclama el territorio de la India", indicó este martes en un comunicado el vocero del ministerio de Exteriores de la India, Arindam Bagchi.

"Rechazamos estas reclamaciones porque no tienen fundamento. Tales medidas por parte de China solo complican la resolución de la cuestión fronteriza", zanjó.

HISTORIA DE ARUNACHAL PRADESH

La soberanía de Arunachal Pradesh es reclamada por la India y China desde prácticamente la creación del Estado indio en 1947, mientras que ambos países mantienen una histórica disputa por otras regiones del Himalaya, como el Aksai Chin administrado por Pekín y que la India reclama.

Las relaciones bilaterales entre los dos países más poblados del mundo se encuentran en uno de sus puntos más bajos en décadas, a pesar de comentarios de ambas partes en búsqueda de normalidad y de numerosas rondas de conversaciones militares para rebajar la tensión a lo largo de la frontera.

En este sentido, el primer ministro de la India, Narendra Modi, y el presidente de China, Xi Jinping, acordaron la semana pasada intensificar las negociaciones para acelerar la retirada y la desescalada de la tensión en la zona durante una conversación en los márgenes de la XV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los BRICS en Sudáfrica.

Las relaciones bilaterales se vieron gravemente deterioradas tras un choque fronterizo en el valle de Galwan en junio de 2020, en el Himalaya occidental, el peor en 45 años entre las potencias nucleares, en el que murieron al menos 20 soldados indios y 76 resultaron heridos, mientras que Pekín reconoció cuatro muertos y un herido de gravedad.

El último de estos encontronazos en la frontera ocurrió el pasado abril, cuando China renombró unilateralmente once lugares de la región de Arunachal Pradesh.