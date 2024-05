Zoológico causó polémica al tinturar a perros para que parezcan osos panda

Un zoológico de China causó polémica luego que se dio a conocer que tiñeron el pelo de unos perros Chow Chow para hacerlos pasar como "osos panda".

Todo comenzó cuando el zoológico de Taizhou anunció la apertura de una sección con una "nueva especie", a un precio de un poco más de dos mil pesos chilenos. Sin embargo, algunos videos grabados por los visitantes muestran a pequeños animales con sus orejas, extremidades y ojos pintados de negro, pero con rasgos caninos muy evidentes.

Fue entonces que el zoológico comenzó a recibir múltiples denuncias por crueldad animal, y críticas de publicidad engañosa, ya que los visitantes aseguraron haber creído que verían pandas reales.

Tras ello el zoológico se vio en la obligación de admitir que todo era parte de una estrategia adoptada para atraer a más público, ya que no cuentan con el espacio suficiente para tener pandas reales, según dio a conocer el medio local Jiupai News.

Sin embargo, aseguraron no tener problemas éticos con teñir a los animales, ya que según ellos "las personas normales también se tiñen el pelo. Por lo tanto, si a los perros les crece el pelo, también podrían teñirlo. Esto es lo mismo que el cabello humano".

