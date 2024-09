Hombre con cáncer terminal recibió la eutanasia tras contraer bacteria en una piscina

El caso de un hombre colombiano conmocionó al mundo, luego que se sometió a la eutanasia por una grave enfermedad que recientemente empeoró sin garantías de recuperación.

Se trata de Javier Acosta de 36 años, quien quedó hace nueve años en silla de ruedas tras un accidente de tráfico, y posteriormente contrajo una bacteria en una piscina que le provocó una grave infección que llegó hasta sus huesos. Sin embargo, los médicos no lograron controlar la enfermedad, y el sujeto terminó desarrollando un cáncer de sangre.

Pese a que Acosta pasó cinco años con tratamientos, éstos no le hicieron efecto y el cáncer comenzó a desarrollarse en la cabeza, por lo que, en vista de que tampoco puede caminar, el joven prefirió someterse a la eutanasia en lugar de vivir en un hospital esperando a que el cáncer acabara con su vida.

"Mi nombre es Javier Acosta y el día de ayer tome una decisión para mi vida y el día de hoy me despido de amigos y familiares a lo grande. Amigos, les cuento que no habrá milagro, que no hay otra oportunidad. Se acabó la vida y hago el 'en vivo' para despedirme de todos porque más adelante no tendré fuerzas para decírselo. No es fácil tener una infección de estas", dijo el hombre en un video que publicó en sus redes sociales, y que dio la vuelta al mundo.