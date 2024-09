Mujer logró comprarse dos casas tras vender chismes a sus vecinos

Una mujer de 67 años logró comprarse dos casas con los ingresos que recibía tras venderle chismes a sus vecinos en Armenia, Colombia.

Según dio a conocer el medio local, El Tiempo, la mujer identificada como Myriam, cobra distintas tarifas dependiendo del chisme. Así, los que son "más suaves" tienen un precio que va entre los dos mil y tres mil pesos chilenos.

"Me dedico a vender chismes y a punta de chismes es que me he comprado dos casas. Soy chismosa y eso lo convertí en negocio y empecé a cobrar. Yo uedo estar hablando aquí con usted mientras le estoy escuchando, pero mis orejitas están bien paradas para escuchar lo que dicen aquí, lo que dicen allí, lo que pasa", comentó la mujer que incluso tiene un tablero con fotografías de sus vecinos para organizarse mejor.

La señora aseguró que su negocio era bastante rentable, ya que las personas que llevaban una doble vida preferían pagar antes de que se revelaran sus secretos. Sin embargo, no todos sus vecinos están contentos con los resultados, puesto que algunos de ellos incluso han perdido sus hogares.

"Yo nunca digo nada a la deriva, yo tengo mis fotos, mis apuntes con hora y fechas. No me gusta decir mentiras, soy chismosa pero me gusta que sea con la verdad, con pruebas de lo que estoy diciendo es cierto, por eso me titulo la 'reina del chisme'", concluyó la mujer.