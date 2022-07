Pareja fue grabada teniendo sexo en un balcón en Colombia: Turista acabó sancionado

Un video sexual nuevamente causó escándalo en Colombia, pues el pasado viernes 15 de julio transeúntes del centro histórico de Cartagena grabaron cómo una pareja tenía relaciones sin pudor en el balcón de un hotel.

Se trataba de un turista estadounidense y una mujer local, los que ya fueron identificados y sancionados, según informaron distintos medios de ese país.

La pareja deberá pagar una multa cercana a unos 100 mil pesos chilenos por realizar "actos de exhibicionismo que generan molestia a la comunidad".

Asimismo, el hombre extranjero no podrá regresar a Colombia, pues las autoridades cancelaron su visa.

"Me encuentro muy avergonzada y me parece absolutamente inaceptable", señaló la secretaria de Interior local, Ana María González-Forero la a El Universal. "A mi más que a nadie me avergüenza terriblemente que este tipo de situaciones sucedan en un destino turístico que queremos convertir en un destino familiar", sentenció.