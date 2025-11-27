Amnistía Internacional: Cuba reprime a mujeres defensoras de DD.HH.

Amnistía Internacional (AI) acusó que el régimen unipartidista de Cuba, en manos del Partido Comunista local, está reprimiendo a las mujeres defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas; y llamó a La Habana a "poner fin a la violencia de género institucional".

En su informe "Nos quieren calladas, pero seguimos resistiendo: prácticas autoritarias y violencia estatal contra las mujeres en Cuba", la ONG denuncia que el Estado cubano implementa un "patrón sistemático de represión que afecta de manera específica y diferenciada a mujeres que ejercen activismo, periodismo y defensa de derechos humanos".

"Las prácticas incluyen detenciones arbitrarias, vigilancia indebida, criminalización injusta, desaparición forzada y otros tipos de violencia institucional, en un entorno marcado por la impunidad ante violaciones de derechos humanos y la falta de garantías judiciales", detalló AI.

Según Ana Piquer, directora regional para las Américas de Amnistía Internacional, "las mujeres defensoras en Cuba son castigadas no solo por alzar la voz, sino también por ser madres, periodistas y lideresas sociales (...) el Estado utiliza la violencia de género como herramienta de represión: busca quebrar su dignidad, su entorno familiar y su fuerza colectiva".

El reporte de AI analiza "hechos ocurridos entre 2014 y 2025 y revela que además de prácticas autoritarias, las mujeres sufren formas específicas de represión por parte de agentes estatales que constituyen violencia estatal de género, como desnudos forzados y registros corporales invasivos, estigmatización por género, edad y orientación sexual, y uso de la maternidad, las labores de cuidado y las amenazas contra sus familiares como mecanismos de intimidación y control."

En el informe, una activista relata: "El trato hacia mí ha sido más cruel por ser mujer y madre. Me amenazan a través de mis hijos, me gritan en público, intentan usar la culpa como arma. Es un ensañamiento particular contra las mujeres que alzan la voz"; mientras que otra entrevistada aseguró que un agente estatal la agredió físicamente durante su detención y la obligó a soportar comentarios sexuales: "El asco que sentí es indescriptible".

Entre los testimonios están el de Yenisey Taboada, madre de una persona presa por razones políticas; Luz Escobar, periodista independiente; y María Matienzo, defensora de derechos humanos.

"Este patrón de violencia no es incidental ni aislado: es estructural y sostenido. Además, las mujeres negras, madres solteras y con orientación sexual diversa enfrentan formas agravadas de violencia, lo que exige una respuesta interseccional urgente", remarcó Amnistía Internacional.