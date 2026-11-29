El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha reclamado que Estados Unidos levante las sanciones económicas que impone desde hace décadas sobre Cuba, tras haber visto en persona sus consecuencias sobre el sistema sanitario y la salud de la gente.

En una declaración que publicó en su cuenta de X, el responsable dijo que volvió "entristecido" de la visita que efectuó a Cuba para interesarse sobre la situación de la sanidad de la isla y lo que su organización podía hacer para aportar alivio a los cubanos.

Sobre lo que presenció, mencionó "pasillos de hospitales llenos de manitas que albergan grandes esperanzas y personal sanitario que lo da todo".

En particular se refirió al estado de los niños y recordó que "éstos nunca deberían pagar las consecuencias de las disputas políticas".

Durante esa visita, Tedros anunció una ayuda de dos millones de dólares por parte de la OMS para contribuir a reforzar las actividades nacionales de vacunación en Cuba y entregó material médico esencial a los centros sanitarios.

Según la OMS, Cuba ha mantenido durante muchos años una cobertura vacunal muy elevada, superior al 98 %, pero en 2025 ésta descendió al 95 %.

La contribución de la OMS permitirá vacunar a aproximadamente 62.000 recién nacidos, a más de 780.000 niñas y niños y a más de 110.000 personas de otros grupos de riesgo, además de respaldar las medidas de prevención y control de la rabia.