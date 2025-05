Glaciar alpino colapsó en Suiza: Pueblo quedó sepultado y hay riesgo de inundaciones

Una avalancha de hielo, rocas y barro sepultó este miércoles prácticamente a todo el pueblo de Blatten, en el cantón suizo de Valais, tras el colapso del glaciar Birch, dejando a 300 personas sin hogar y un desaparecido.

El deslizamiento, de una violencia devastadora, arrasó con el 90% del casco urbano e implicó el desprendimiento de unos 3,5 millones de metros cúbicos de material que descendió la ladera a una gran velocidad, bloqueando además el curso del río Lonza, según la televisión pública suiza RTS.

Una serie de imágenes captadas con drones muestran un manto gris donde antes se encontraban casas, caminos y praderas.

La magnitud del desastre es tal, que incluso fue registrado por la red sismológica de todo el país y pudo ser notado en diversas partes de la geografía helvética, señaló RTS.

A mediados de mayo empezaron a caer rocas desde el glaciar, en una cantidad que iba aumentando conforme pasaban los días, lo que llevó a una rápida evaluación de la situación.

Después del análisis, hace 10 días, se emitió una orden de evacuación de los 300 habitantes del pueblo, tras confirmarse la gran inestabilidad del terreno.

BREAKING: Massive Glacier Collapse in Blatten, Valais (Switzerland) – May 28, 2025



Over 3.5 million m³ of ice, rock, and snow collapsed from the Birch Glacier, putting 9 million tons of pressure on the glacier.



The entire village of Blatten (approx. 300 people) was evacuated in… pic.twitter.com/ntmV35GL8o